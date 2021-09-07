Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

Утром 6 сентября две девочки из города Киселевска Кемеровской области ушли в школу, домой они не вернулись. На следующий день их обнаружили мертвыми.
- Родители несовершеннолетних девочек 2010 года рождения обратились в правоохранительные органы в ночь на 7 сентября.
- По тревоге подняли личный состав органов внутренних дел Киселевска. В поисках принимали участие волонтеры.
- В городских пабликах сообщалось, что последний раз детей видели в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а затем они вместе ушли в сторону гаражей.
- На причастность к совершению преступления проверяли ранее судимых за преступления сексуального характера.
- Позозреваемого задержали, мм оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Мужчина дал признательные показания.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.
- Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших.