Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

Утром 6 сентября две девочки из города Киселевска Кемеровской области ушли в школу, домой они не вернулись. На следующий день их обнаружили мертвыми.

Родители несовершеннолетних девочек 2010 года рождения обратились в правоохранительные органы в ночь на 7 сентября.

По тревоге подняли личный состав органов внутренних дел Киселевска. В поисках принимали участие волонтеры.

В городских пабликах сообщалось, что последний раз детей видели в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а затем они вместе ушли в сторону гаражей.

На причастность к совершению преступления проверяли ранее судимых за преступления сексуального характера.

Позозреваемого задержали, мм оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Мужчина дал признательные показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших.