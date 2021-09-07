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Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Обновлено 

Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Утром 6 сентября две девочки из города Киселевска Кемеровской области ушли в школу, домой они не вернулись. На следующий день их обнаружили мертвыми.

  • Родители несовершеннолетних девочек 2010 года рождения обратились в правоохранительные органы в ночь на 7 сентября.
  • По тревоге подняли личный состав органов внутренних дел Киселевска. В поисках принимали участие волонтеры.
  • В городских пабликах сообщалось, что последний раз детей видели в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости, а затем они вместе ушли в сторону гаражей.
  • На причастность к совершению преступления проверяли ранее судимых за преступления сексуального характера.
  • Позозреваемого задержали, мм оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Мужчина дал признательные показания.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.
  • Губернатор региона Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших.
Теги
РоссияКемеровская область
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе нашли по камерам видеонаблюдения
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции
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