Врио главы Дагестана заявил, что бандподполья в республике нет

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Незаконных вооруженных формирований на территории Дагестана нет, однако в регионе продолжают проводиться профилактические операции с объявлением режима КТО, сообщил во вторник на встрече с журналистами врио главы республики Сергей Меликов.

"Как такового бандподполья нет. Хотя мы не исключаем, что, может быть, остались какие-то ресурсные базы, схроны, места возможного пребывания. Поэтому профилактическая работа проводится, зоны действия КТО периодически объявляются для того, чтобы провести эти операции. Все это делается в соответствии с законом о противодействии терроризму, с постановкой в известность глав муниципальных образований", - сказал Меликов.

По его словам, победить бандформирования в Дагестане удалось, в том числе, благодаря снижению их поддержки со стороны населения. "Когда люди стали понимать, что не все зависит от "лесных идеологов", они просто стали от них отталкиваться. Я считаю, что это главная победа. <...> И, конечно, высокий профессионализм и опыт всего правоохранительного блока - и спецслужб, и войсковые операции, и системная работа полиции - все это привело к тому, что к 2018 году говорить о наличии бандподполья в Дагестане стало бессмысленно", - отметил врио главы республики.

Он добавил, что большинство участников незаконных формирований в 2011-2014 гг. покинули республику, уехав на Ближний Восток. "Причем это наиболее активные и наиболее подготовленные. И очень четко сработала наша правоохранительная система - как только человек туда уехал и правоохранительные органы получили подтверждение, что имеются данные о его участии в международных террористических организациях, дорога сюда ему уже закрыта. По возвращении сразу же идет соответствующий процесс по привлечению его к ответственности", - сказал Меликов.