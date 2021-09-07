В Москве задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег с оборотом в 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве членов преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью с денежным оборотом в 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые на территории Москвы и Северного Кавказа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали деньги. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных денег.

"Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги. По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей", - сказала Волк.

Она также отметила, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

"Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключила Волк.