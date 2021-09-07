Водитель, устроивший ДТП с двумя пострадавшими детьми на МКАД, умер из-за инфаркта

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель, который из-за сердечного приступа попал в ДТП на МКАД в Москве, где пострадали двое детей, умер в больнице. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По официальным данным, водитель автомобиля Ford после инфаркта скончался в больнице. Девятилетний пострадавший мальчик находится в реанимации с диагнозом "ушиб головного мозга", - сказали в пресс-службе.

Утром 7 сентября на внутренней стороне 68-го км МКАД столкнулись два автомобиля - Ford и Nissan. Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров 9 и 14 лет, которые находились в автомобиле Nissan. Как уточнили в ГИБДД, водитель автомобиля Ford при выезде с Волоколамского шоссе на внутреннюю сторону МКАД не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он был госпитализирован в состоянии комы.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.