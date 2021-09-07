Суд смягчил меру пресечения бывшему зампредседателя правительства Архангельской области

ТАСС, 7 сентября. Суд изменил меру пресечения для ранее арестованного бывшего заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей, на домашний арест на два месяца. Меру пресечения в виде запрета определенных действий для второго фигуранта уголовного дела - экс-министра строительства региона Михаила Яковлева - продлили на тот же срок, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Суд счел возможным изменить меру пресечения на домашний арест. Мера пресечения обоим фигурантам продлена на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Шестаков до 2020 года был заместителем председателя правительства региона, до 2016 года возглавлял министерство строительства области, сейчас занимает должность заместителя генерального директора судостроительного завода "Северная верфь", исполняет обязанности главного инженера.

Его и бывшего министра строительства региона, директора "Плесецкого дорожного управления" Михаила Яковлева задержали в Архангельске 10 апреля по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по корректировке проектной документации лечебно-диагностического корпуса архангельской областной детской больницы им. П. Г. Выжлецова с начальной ценой контракта 35 млн рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта якобы по причине невозможности его исполнения. Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 млн рублей.