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Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе нашли по камерам видеонаблюдения

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскала подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый - ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции", - сообщила Волк.

Ранее о задержании подозреваемого сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, задержанный дал признательные показания. В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили задержание 41-летнего ранее судимого жителя города Мыски.

 

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РоссияКемеровская область
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