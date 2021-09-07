СК завершил расследование убийства женщины в Брянске, совершенное 27 лет назад

ТАСС, 7 сентября. Следователи завершили расследование убийства 81-летней женщины, совершенное в Бежицком районе Брянска в мае 1994 года, и предъявили обвинение родственнице погибшей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Развитие научно-технических средств, возможностей экспертно-криминалистических подразделений СК России <…> позволили собрать достаточные доказательства причастности к убийству пожилой женщины ее невестки", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Уголовное дело возбудили в 1994 году по ст. 103 УК РСФСР и ст. 103 УК РСФСР "Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств", когда 30 мая в одной из квартир в Бежицком районе Брянска обнаружили тело 81-летней женщины с признаками насильственной смерти.

При дополнительном расследовании установили, что обвиняемая имела неприязненные отношения со своей свекровью и в ночь на 30 мая нанесла ей несколько ударов ножом в область груди и живота. "Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но работа следователей и оперативных сотрудников по нему продолжалась. <...> Устранены имевшиеся в уголовном деле противоречия и недостатки причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и гибелью потерпевшей", - добавили в пресс-службе.