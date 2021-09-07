Прокуратура заявила о необходимости уделять внимание размещению батутов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Особое внимание необходимо уделить соблюдению требований, предъявляемых к размещению надувных батутов в Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Сергей Матвеев.

"В первую очередь, оценивается законность размещения объекта, соблюдение требований, предъявляемых к надувному игровому оборудованию. Значительное количество размещенных в 2021 году надувных батутов, очень актуально и требует особого внимания", - сказал Матвеев.

Как уточнил прокурор отдела, в Екатеринбурге уже был случай, когда индивидуальный предприниматель предоставил поддельные документы для размещения большого надувного батута в одном из парков. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ст. 237 УК РФ "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей".

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предоставил в постоянное пользование Центральному парку культуры и отдыха имени Маяковского участок перед входом. Это сделано для того, чтобы убрать оттуда индивидуальных предпринимателей, которые размещали на этой территории свои аттракционы.