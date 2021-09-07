NBC: в штате Канзас произошла стрельба

ТАСС, 7 сентября. Как минимум один человек погиб, семеро ранены в результате стрельбы возле ночного клуба в городе Уичито (штат Канзас). Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел утром во вторник. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое получили серьезные ранения. Травмы еще двоих раненых оцениваются как незначительные.

Как сообщает полиция, мужчина в возрасте 30 лет, предположительно, был выдворен из заведения за неприличное поведение. После этого он вернулся, открыл огонь у здания клуба и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.