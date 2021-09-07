СК возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кемеровской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области, в котором подозревается ранее судимый мужчина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

По данным следствия, в апреле 2009 года его приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года мужчина освободился по отбытию наказания, его поставили на административный надзор, до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

"При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - подчеркнули в СК.

В ведомстве отметили, что следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек. Проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.