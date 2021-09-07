{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кемеровской области

Расследование ведется в отношении должностных лиц органов профилактики, которые осуществляют надзор за освободившимися из мест лишения свободы
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области, в котором подозревается ранее судимый мужчина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

На эту тему
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе
Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

По данным следствия, в апреле 2009 года его приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года мужчина освободился по отбытию наказания, его поставили на административный надзор, до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

"При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - подчеркнули в СК.

В ведомстве отметили, что следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек. Проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Теги
РоссияКемеровская область
В Волгограде возбудили дело по факту избиения в баре диджея из Мозамбика
По словам пострадавшего, инцидент произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета, который играл в тот момент
Читать полностью