Адвокат Сафронова и Цуркан уехал из России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов, который известен участием в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, переехал из РФ в Грузию из-за уголовного преследования. Об этом сказано в заявлении юриста, опубликованном в его Telegram-канале .

"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии - стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", - сказано в заявлении Павлова.

В заявлении Павлов напомнил, что по решению суда ему запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами, что делает его работу неэффективной.

"Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход. На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц", - отмечается в сообщении. Адвокат отметил, что в день вылета за ним было установлено наружное наблюдение. Он также добавил, что его отъезд из России временный, и будущее он связывает с Россией.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.