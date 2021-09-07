В МВД оценили ущерб от деятельности Finiko в более 250 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба от деятельности компании Finiko в ряде регионов России и Венгрии превышает 250 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На сегодняшний день поступило более 2 тыс. 600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 млн рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 81 млн рублей", - сказал она.

Она также уточнила, что сотрудники полиции задержали в Татарстане личного помощника организатора Finiko.

Ранее источник ТАСС сообщил, что полицейские в Татарстане задержали одного из лидеров компании Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек в финансовую пирамиду свыше 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента. "Сотрудники ГСУ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko", - сказала она.

По словам Волк, задержанный являлся личным помощником организатора компании, который позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему. "Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах", - сказала представитель МВД.

Волк добавила, что в настоящее время проводятся обыски. Предварительное расследование уголовного дела ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Финансовая пирамида Finiko

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля, в настоящее время он находится в СИЗО. 31 августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще трех сооснователей Finiko: Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем четверым грозит до 10 лет заключения.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны.