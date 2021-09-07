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СМИ: в центре Парижа ограбили ювелирный магазин

Двух грабителей удалось задержать, сообщает BFMTV
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Описание
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС
© Дмитрий Орлов/ТАСС

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Группы неизвестных совершила во вторник ограбление ювелирного магазина, расположенного в центре Парижа на Вандомской площади. Об этом сообщил телеканал BFMTV по сведениям, полученным из источников в полиции.

Преступники были вооружены и в масках. Сумма похищенного в настоящее время уточняется.

Полиция преследовала нескольких грабителей по улицам города. В районе подземного торгового центра "Лез Аль" машина БМВ, в которой находились двое грабителей, сбила полицейского, патрулировавшего на велосипеде. Он получил легкую травму. Его коллега выстрелил в одного из людей в машине, ранив его. Этот человек был задержан, так как и находившийся рядом другой его сообщник.

© Дмитрий Орлов/ТАСС

По данным телеканала в настоящее время полиция разыскивает еще не менее шести грабителей - они перемещаются как в автомашинах, так и на мотороллерах. По факту ограбления начато расследование.

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