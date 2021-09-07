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Задержанный за убийство двух детей в Кузбассе отрицательно характеризовался в колонии

По словам источника в правоохранительных органах, после освобождения из колонии в отношении Виктора Пестерникова был установлен административный надзор, который тот нарушил два раза
Виктор Пестерников МВД РФ/ТАСС
Описание
Виктор Пестерников
© МВД РФ/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Ранее судимый за сексуальное насилие над ребенком Виктор Пестерников, задержанный по подозрению в убийстве двух девочек в Киселевске в Кемеровской области, отрицательно характеризовался в колонии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

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"Пестерников отбывал 10-летний срок в исправительной колонии №44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны", - сказал собеседник агентства. Мужчина был освобожден из колонии в апреле 2019 года и приехал в Прокопьевск, в отношении него был установлен административный надзор, который он нарушил дважды. "Он дважды нарушил ограничение, выйдя из дома после 22:00. Все это указывает на его склонность к совершению правонарушений", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в августе 2019 года Пестерников переехал в Мыски к своей сожительнице, о чем он уведомил органы внутренних дел. "С тех пор он постоянно проживал в Мысках, где устроился на работу водителем. В то же время постоянную регистрацию он имеет в Прокопьевске, где проживают его близкие родственники", - рассказали в правоохранительных органах.

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