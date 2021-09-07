В Северодвинске ввели карантин из-за африканской чумы свиней

ТАСС, 7 сентября. Власти Архангельской области во вторник установили карантин на территории Северодвинска из-за выявления очага африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Цыбульского, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на отдельной территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" ограничительные мероприятия (карантин) с 7 сентября 2021 года на период до окончания проведения мероприятий по предотвращению распространения возбудителя африканской чумы свиней", - говорится в тексте документа.

Очаг инфекции обнаружен на территории предприятия ООО "Мясоперерабатывающий цех "Апрель", отмечается в указе. Как уточнили ТАСС в областной инспекции по ветеринарному надзору, генетический материал нашли в готовой продукции, в полуфабрикатах, ее будут изымать.

Ограничения будут сняты после ликвидации заболевания. Инспекции по ветеринарному надзору поручено создать комиссию по борьбе с АЧС в Северодвинске, а также разработать план по предотвращению распространения заболевания.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.