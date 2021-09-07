В Старом Осколе мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

ТАСС, 7 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе, в результате которой одного из пострадавших доставили в больницу, а другой умер на месте преступления. Об инциденте сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст .105; ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух лиц общеопасным способом". В ночь на 7 сентября 2021 года в следственный отдел по городу Старый Оскол поступило сообщение об убийстве на улице Старого Оскола с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, на парковке произошел конфликт между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими. После этого подозреваемый достал из припаркованного автомобиля охотничье ружье и сделал два выстрела. "В результате один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой - смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия", - уточнили в ведомстве.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Следователи проводят необходимые действия по месту жительства мужчины, изъяли разрешительные документы на оружие. Составили план расследования с проведением комплекса следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления.