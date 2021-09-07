В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН и его знакомого

ЧИТА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела об убийстве начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова и его знакомого - обоих, по версии следствия, застрелил из ружья в охотничьем доме 62-летний сторож Николай Макаров. О завершении расследования во вторник журналистам сообщил старший помощник руководителя СУ СУ РФ по региону Егор Марков.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Забайкалья 1958 года рождения, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в угрозе убийством. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - сказал Марков.

По данным дела, пьяный сторож 24 апреля 2021 года без причины выстрелил из гладкоствольного ружья в мужчин, сидевших в охотничьем домике. Начальник УФСИН скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Также обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, который был территории охотничьего хозяйства.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Макарова способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.