Туриста из Самары, ранившего в Пицунде двоих человек, арестовали на два месяца

СУХУМ, 7 сентября. /ТАСС/. Туриста из Самары Александр Савинкин, который в состоянии алкогольного опьянения ранил 1 сентября в Пицунде хозяина гостиницы Фазлыбея Пкин и туристку из Новосибирска Веронику Павлову, взяли под стражу на два месяца. Об этом ТАСС сообщил прокурор Гагрского района Беслан Пкин.

"Суд Гагрского района принял решение о заключении Савинкина под стражу сроком на два месяца. С ходатайством о его аресте в суд обратилась районная прокуратура", - сказал прокурор. По словам Пкина, в установленные законом сроки, а именно в течение 10 дней, россиянину предъявят обвинение, и дело направят в суд.

Ранее сообщалось, что в состоянии алкогольного опьянения турист из Самары беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Во время завязавшейся драки он также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска. После оказания первой медицинской помощи в районной больнице пострадавших отпустили, дальнейшее лечение они проходят амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Абхазии "Умышленное причинение вреда здоровью". Савинкин, который находился на отдыхе с отцом и другом, содержится в УВД по Гагрскому району.