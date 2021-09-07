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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Бортовой самописец рухнувшего на Камчатке Ми-8 передали на расшифровку

Следователи также взяли образцы топлива с расходного бака поднятого со дна озера вертолета, по ним назначены судебные химические экспертизы
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке в августе, передан на расшифровку Межгосударственному авиационному комитету (МАК), сообщается на сайте СК РФ.

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"В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета", - сказано в сообщении.

12 августа вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-аэро", совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из упавшего в воду вертолета удалось двум членам экипажа и шести пассажирам. Они были спасены инспекторами Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибли. Росавиация запретила авиакомпании, которая выполняла свыше 80% туристических перевозок, осуществлять полеты. Попытки поднять воздушное судно из воды предпринимались больше недели. Вертолет поднят из воды.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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