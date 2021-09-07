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Мосгорсуд смягчил приговор осужденному на пять лет условно Платошкину

Срок наказания снизили на три месяца
Николай Платошкин Пресс-служба Гагаринского суда/ТАСС
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Николай Платошкин
© Пресс-служба Гагаринского суда/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд смягчил приговор лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осужденному условно со штрафом за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации. Как уточнили ТАСС в суде, срок условного наказания Платошкину снижен до четырех лет и девяти месяцев.

"Определением апелляционной инстанции Московского городского суда срок условного наказания в отношении Платошкина снижен с пяти лет до четырех лет и девяти месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменений, судебное решение вступило в силу", - сказал собеседник агентства. Кроме того, апелляционная инстанция Мосгорсуда почти на четверть снизила ранее назначенный ему 700-тысячный штраф - до 500 тыс. рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, апелляция отменила приговор Гагаринского районного суда и постановила новый обвинительный приговор, "в соответствии с которым Николай Платошкин признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание - в виде лишения свободы на четыре года девять месяцев со штрафом в размере 500 тыс. рублей", пояснил представитель пресс-службы Мосгорсуда. Наказание Мосгорсуд постановил считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет.

Адвокат просил апелляционную инстанцию Мосгорсуда отменить судебное решение и вынести оправдательный приговор.

19 мая Гагаринский суд Москвы признал Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Суд снял арест с денежных средств, наложенный в ходе предварительного следствия на банковские счета Платошкина, а также изменил избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. При назначении условного наказания суд учел смягчающие обстоятельства (нахождение на иждивении политика престарелых родителей, состояние его здоровья, различные государственные награды и то, что он привлекается к уголовной ответственности впервые). Также суд обратил внимание на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса в отношении защитников Платошкина. Суд зачел осужденному в срок наказания время, которое он провел под домашним арестом.

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