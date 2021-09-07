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Прокуратура проверит данные о директоре школы в Курской области, порвавшем ухо ученику

В СМИ и соцсетях ранее сообщили, что директор учебного заведения в Рыльском районе региона сорвал серьгу с ученика 8-го класса, повредив тому мочку уха

ТАСС, 7 сентября. Прокуратура Курской области начала проверку после публикации в местных СМИ и соцсетях информации о том, что директор школы в Рыльском районе региона сорвал серьгу с ученика 8-го класса, порвав ему мочку уха. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Курской области организовала проверку по информации, распространенной в сети Интернет, о травмировании ученика 8-го класса в одной из школ Рыльского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности администрации школы", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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