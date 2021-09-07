Горят хозпостройки около дома отшельницы Агафьи Лыковой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар начался на территории природного заповедника "Хакасский", горят хозпостройки на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре на территории заповедника "Хакасский", огнем охвачены хозяйственные постройки на отдалении от дома отшельницы Лыковой. Огонь быстро распространяется", - сказал собеседник агентства. По данным источника, пострадавших в результате пожара нет. Причины возникновения и площадь устанавливаются.

В свою очередь источник в органах власти Хакасии отметил, что отшельница не пострадала. "Есть возгорание, пока больше информации нет. Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Но другие версии также прорабатываются", - отметил источник в экстренных службах. Собеседник агентства отметил, что, предварительно, угрозы дома Лыковой нет. "Пожарные направлены на место, но данный район - труднодоступный. Возможно, с рассветом туда вылетит вертолет", - добавил он.

В региональном главке МЧС сообщили ТАСС, что им известно о возгорании строений. "Силы приведены в готовность, и борт приводится к готовности, но решения о вылете нет, ждем информацию, чтобы понять, что происходит на месте. Там труднодоступная местность и туда можно либо на вертолетах, либо по реке добраться", - сообщили в главке МЧС, добавив, что лететь до заимки Лыковой около 325 км.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года. В марте сообщалось, что отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский".