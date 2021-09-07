В Петербурге арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки в 2017 году, арестован на месяц в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Осипова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131, ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Изнасилование"). Срок меры - до 6 октября", - говорится в сообщении.

Процесс проходил в закрытом режиме, Осипов вину признал частично.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 2 октября 2017 года в больницу Петербурга в тяжелом состоянии была доставлена 67-летняя пенсионерка. Врачи обнаружили у нее множественные травмы, которые свидетельствовали о жестком избиении и надругательстве. Спустя неделю женщина умерла от полученных травм.

В Главном следственном управлении СК РФ журналистам сообщили, что только спустя четыре года удалось установить, что Осипов является предполагаемым виновником гибели пенсионерки. Он был задержан 6 сентября.