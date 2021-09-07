Пожар рядом с домом отшельницы Агафьи Лыковой потушили

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пожар на территории природного заповедника "Хакасский", охвативший хозпостройки недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой, ликвидирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время пожар потушен. Дом отшельницы Агафьи Лыковой огонь не затронул, с женщиной все хорошо", - сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС сообщили, что возгорание потушили добровольцы, которые помогали Лыковой по хозяйству.

"Силы и средства МЧС были приведены в боевую готовность, со слов заместителя директора департамента заповедника в 23:20 (19:20 мск) пожар был потушен. По словам руководства заповедника, на момент возгорания на территории проживания [Лыковой] находились три добровольца, которые в летний период помогали ей с заготовками. Силами этих добровольцев пожар был потушен", - сообщили в главке МЧС. Горела крыша в старом доме, добавили в ведомстве.

Вечером во вторник на территории природного заповедника "Хакасский" загорелись хозяйственные постройки на отдалении от дома отшельницы Агафьи Лыковой. Сама женщина и ее помощники не пострадали. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что Лыкова обратилась с письмом к бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. В декабре прошлого года началось строительствожилья для отшельницы, а в начале марта она переехала в новый дом. Также была построена баня.

Как уточнила ТАСС официальный представитель Дерипаски Лариса Беляева, построенные недавно новый дом и баня целы. Животные тоже не пострадали. "Масштабы бедствия оценят утром, когда рассветет", - сообщила она.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.