Суд Казани арестовал личного помощника организатора пирамиды Finiko

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шакирова Ильгиза Равиловича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 23 суток, то есть до 28 сентября 2021 года", - сообщил судья.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Адвокат задержанного просил перенести рассмотрение ходатайства, так как защита не успела подготовить характеризующие Шакирова материалы.

Ранее полицейские задержали Шакирова, который привлек в финансовую пирамиду свыше 100 тыс. вкладчиков. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточняла, что задержанный являлся личным помощником организатора компании, который позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему.

Финансовая пирамида Finiko

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля, в настоящее время он находится в СИЗО. 31 августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще трех сооснователей Finiko: Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем четверым грозит до 10 лет заключения.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны. Сумма ущерба от деятельности компании Finiko в ряде регионов России и Венгрии превышает 250 млн рублей. На сегодняшний день поступило более 2 600 заявлений от пострадавших вкладчиков.