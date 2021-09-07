При опрокидывании судна под Мурманском погиб один человек и трое пропали

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, один найден живым и трое пропали без вести в результате ЧП с перевернувшимся судном у берегов Мурманской области. Об этом во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На месте ЧП обнаружен один погибший, один выживший с признаками переохлаждения, но без угрозы для жизни. Трое пропали без вести. Сейчас оба обнаруженных доставляются в Мурманск на вертолете", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, трое пропавших без вести утонули, так как обнаружить их вблизи судна не удалось.

Со своей стороны, в Северо-Западной транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что судно было обнаружено пограничниками. По предварительным данным, судно вышло утром во вторник из поселка Лиинахамари с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту в бухту для ловли рыбы. Организована проверка.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что во вторник вечером в районе бухты Долгая Щель (Печенгский район) было обнаружено маломерное судно, которое вынесло на берег и перевернуло. На судне находилось пять человек. На место прибыли спасатели, для поиска людей задействован вертолет.