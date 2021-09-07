Глава СК не согласился с закрытием дела подростков, осквернивших мемориал в Севастополе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать из суда ходатайство следствия о прекращении дела в отношении подростков, прикуривших сигареты от Вечного огня на мемориале павшим в годы гражданской войны в Севастополе. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК и потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела.

Ранее в ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что во время следствия три подростка признали свою вину, вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им поручили заняться уборкой мемориального комплекса и прилегающей территории. Они также извинились за свой проступок. В результате в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемым наказания уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В конце августа СК возбудил дело о вандализме в отношении двух молодых людей и девушки. Они прикурили сигареты от Вечного огня на мемориале павшим в годы гражданской войны в Севастополе и выложили в соцсети видео. Подросткам 16 лет, они учатся в местных образовательных учреждениях.

Мемориал открыли 22 апреля 2021 года. Он представляет собой несколько скульптур и Вечный огонь на берегу Карантинной бухты неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.