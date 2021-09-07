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Обрушение метромоста в Мехико

В Мексике назвали причины обрушения метромоста

К трагедии привели дефекты конструкций, говорится в итоговой версии технического заключения

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Дефекты строительных конструкций привели к обрушению фрагмента эстакады 12-й линии метро столицы Мексики. Такие выводы содержатся в обнародованной во вторник итоговой версии технического заключения о причинах трагедии. Экспертиза была проведена сотрудниками норвежской компании DNV.

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"Согласно результатам анализа, обрушение стало результатом прогиба южной и северной балок, которому способствовало отсутствие крепежных элементов на значительной части их длины", - говорится в документе. Выдержки из него зачитал на пресс-конференции в онлайн-формате глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Антонио Эстева Медина.

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