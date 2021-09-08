Президент Мексики сообщил о 17 погибших в затопленной больнице в штате Идальго

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее 17 человек погибли в затопленной больнице в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщил во вторник в Twitter глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице <...> из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго, - написал президент. - Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше". В связи с этим Лопес Обрадор призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.

В городе Тула в Идальго порядка 2 тыс. домов оказались в зоне подтопления. Губернатор региона Омара Файяд заявил, что власти привлекли более тысячи бойцов Нацгвардии к ликвидации последствий стихийного бедствия. По словам политика, трагедии таких масштабов из-за сильных осадков в Туле не было более 40 лет. Власти Мехико направили для оказания помощи соседнему штату 150 сотрудников полиции, более 20 спасателей, четыре вертолета, порядка 20 грузовиков и несколько надувных лодок.