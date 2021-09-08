Петербург стал лидером в 2021 году по количеству ДТП с детьми на электросамокатах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан за семь месяцев этого года стали лидерами по числу ДТП с детьми на электросамокатах. Такие данные привели ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Всего с января по июль в Петербурге зафиксировано шесть таких происшествий, в каждом из которых пострадал ребенок. В Краснодарском крае и Татарстане зафиксировано по 4 подобных ДТП, в которых пострадали 5 и 4 детей соответственно.

Всего, по данным МВД, с начала года в России произошло 38 аварий с детьми на электросамокатах, в которых один ребенок погиб и еще 39 детей пострадали.