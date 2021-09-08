Из Кузбасса на заимку к отшельнице Лыковой отправят вертолет для помощи после пожара

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Вертолет с продовольствием вылетит в среду из Кузбасса на заимку к Агафье Лыковой в заповеднике "Хакасский", где накануне вечером произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Этим же бортом к отшельнице отправится ее давний друг Николай Седов, много раз бывавший на заимке.

"Сегодня по договоренности с предпринимателями [Таштагольского района] на заимку к Агафье Лыковой будет отправлен вертолет. К Лыковой [полетит] Николай Ерофеевич Седов. Ей доставят продукты. На месте Седов оценит обстановку, узнает у Агафьи, в чем она нуждается, чтобы принять решения по оказанию дальнейшей помощи", - сказали в пресс-службе.

Пожар на заимке у отшельницы Лыковой произошел вечером во вторник, загорелась крыша в старом доме. Возгорание было потушено силами троих добровольцев, которые находились рядом и помогали ей с заготовками. Сама Лыкова не пострадала. Построенные недавно дом и баня, домашний скот также уцелели.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.