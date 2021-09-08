В Хабаровском крае подтопило 67 населенных пунктов из-за паводка на Амуре

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Паводок на Амуре в Хабаровском крае смещается вниз по течению, подтоплены 67 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 8 сентября 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находятся 67 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 44 жилых дома, 272 приусадебных участка, 1 779 дачных участков, 496 земельных участков и 100 участков дорог", - говорится в релизе.

В Комсомольском районе число населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка, возросло до 11, подтоплены три жилых домах, 69 приусадебных участков и 19 участков внутрипоселковых дорог, подтапливать начало поселок Молодежный. В селе Бельго спасатели следят за состоянием водоналивной дамбы возле здания школы, доставляют людей и продукты на лодке через перемытый участок дороги. В Комсомольске-на-Амуре обстановка относительно стабильна, всего подтоплены 85 приусадебных и 276 дачных участков.

В Хабаровске вода сохраняется на территории одного дома, 20 дворов и шести участков дорог. Уровень Амура у города за сутки упал еще на 2 см - до 522 см. Неблагоприятной отметкой считается 450 см. Со снижением уровней постепенно освобождаются дачи на островных территориях. Вода уходит и с территорий подтопленных поселений в Нанайском районе, пока в зоне паводка так остаются 15 населенных пунктов. В районе уже почти месяц работают спасатели, они оказывают помощь жителям подтопленных населенных пунктов Троицкое, Дубовый Мыс, Найхин, Даерга, Синда, Славянка. Подтопления отмечаются также в Амурском, Хабаровском и Ульчском районах.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка на Амуре за этот год, предыдущие прошли без особых последствий. По прогнозам гидрологов, гребень дождевого паводка к 15 сентября должен выйти в Амурский лиман в северной части Татарского пролива.