Суд приговорил к почти шести годам заключения жителя Иркутской области за контрабанду леса

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска приговорил к почти шести годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя региона, который обвинялся в незаконном обороте древесины, контрабанде лесоматериалов и легализации полученных средств. Стоимость проданного им в составе организованной преступной группы леса составила 407 млн рублей, сообщили журналистам в среду в прокуратуре Иркутской области.

"Суд, с учетом мнения государственного обвинения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 5 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина был участником организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении пяти лет - с февраля 2015 года по декабрь 2019 года - скупала незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывала ее. Лес затем продавали в России и за рубежом. Для легализации доходов члены ОПГ использовали "фирмы-однодневки" и их банковские счета. Подсудимый контролировал финансово-хозяйственную деятельность группы и создавал видимость ведения законного бизнеса, связанного с приобретением и продажей лесоматериалов.

Общий объем незаконно приобретенных и проданных лесоматериалов составил более 146 тыс. куб. м общей стоимостью 407 млн рублей. Объем незаконно перемещенных лесоматериалов через границу России - 40 тыс. куб. м среднерыночной стоимостью 233 млн рублей.

Предварительное расследование по уголовному делу проводили следователи следственной части следственного отдела Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Приговор в законную силу не вступил. В отношении других участников преступной группы выделены уголовные дела, которые также рассматриваются Ленинским районным судом Иркутска.