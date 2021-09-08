После землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике зарегистрировали более 70 повторных толчков

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 70 повторных подземных толчков было зарегистрировано в Мексике во вторник после землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе страны. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

"К 22:00 7 сентября [06:00 8 сентября мск] было зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 в Герреро <...>, магнитуда самого сильного из них составила 5,2", - говорится в записи.

Очаг землетрясения магнитудой 7,1 залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке.

Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений, сведений о погибших не поступало.