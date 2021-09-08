В ДТП с автобусом на Кубани пострадали семь человек

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Междугородний автобус попал в ДТП под Кропоткиным на Кубани, есть пострадавшие, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Поступило сообщение о ДТП на а/д Темрюк - Краснодар - Ставрополь: на расстоянии около 20 км от г. Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении ведомства.

Семь человек пострадали в результате ДТП, двое из них получили травмы средней степени тяжести, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Семь человек пострадали, здоровью пяти причинен легкий вред, еще двое получили травмы средней [степени] тяжести. Преимущественно у всех ушибы", - сказал собеседник агентства.