На АЭС в Японии произошла микроутечка воды с содержанием радиоактивных частиц

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Микроутечка воды с содержанием радиоактивных частиц произошла на остановленном третьем реакторе АЭС "Хамаока" в префектуре Сидзуока. Об этом в среду объявила компания - оператор станции Chubu Electric Power.

Отмечается, что утечка около четырех литров воды, содержащей радиоактивные частицы, произошла на втором этаже здания третьего энергоблока АЭС. По данным компании, немного воды попало на одежду находившегося в помещении в этот момент рабочего, однако прямого соприкосновения с кожей не произошло, угрозы его здоровью нет. За пределами станции увеличения радиоактивного фона также зафиксировано не было.

Компания-оператор в настоящее время выясняет причины микроутечки.