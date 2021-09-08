В жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В жилом доме в Ногинске утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено пять квартир. Загорания нет", - сказали в МЧС. Собеседник агентства уточнил, что обрушены квартиры со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Источник отметил, что всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна.

В министерстве сообщили, что на месте ведутся поисково-спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей.

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что под завалами могут быть люди. "Точная информация о пострадавших сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия следуют спасатели Ногинского спасцентра, Центра "Лидер", Центроспаса и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.