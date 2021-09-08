В Омске пресекли деятельность членов радикальной террористической организации

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли в Омске деятельность членов законспирированной радикальной террористической ячейки, которые собирались вступить в ряды международной террористической организации. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Омской области.

"В результате реализованных УФСБ России по Омской области при участии УМВД России по Омской области и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Омской области оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность членов законспирированной радикальной террористической ячейки", - сказали в пресс-службе.

По данным УФСБ, граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона пропагандировали в своем окружении терроризм, оправдывали его действие и склоняли знакомых вступить в ряды одной из международных террористических структур. В отношении трех активных членов ячейки возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности, остальные иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности радикальной группы, будут выдворены из России. Число членов группировки и страна, куда они планировали направиться, не уточняются.