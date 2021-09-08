Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, пострадали четыре человека.
ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.
- В 06:55 в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Загорания нет.
- Трое пострадавших госпитализированы. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.
- В экстренных службах сообщили, что под завалами могут оставаться люди.
- Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под домом.
- Более 170 человек эвакуированы.
- Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил источник.
- На место происшествия следуют спасатели Ногинского спасцентра, Центра "Лидер", Центроспаса и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.
- Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.