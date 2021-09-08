Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, пострадали четыре человека.

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.