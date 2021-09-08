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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

© ГУ МЧС РФ по Московской области

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, пострадали четыре человека.

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

  • В 06:55 в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Загорания нет.
  • Трое пострадавших госпитализированы. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.
  • В экстренных службах сообщили, что под завалами могут оставаться люди.
  • Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Осколки повредили машины, припаркованные под домом.
  • Более 170 человек эвакуированы.
  • Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил источник.
  • На место происшествия следуют спасатели Ногинского спасцентра, Центра "Лидер", Центроспаса и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.
  • Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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