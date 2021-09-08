Мертвого горбатого кита длиной около 13 м выбросило на берег острова Беринга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Тушу краснокнижного горбатого кита обнаружили на берегу острова Беринга на Камчатке, сообщила в среду пресс-служба Командорского заповедника.

"Горбатого кита длиной 13 м выкинуло на остров Беринга. Сотрудники заповедника во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мертвого исполина", - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты выехали на взятие проб для дальнейшего исследования и установления возможных причин гибели млекопитающего.

Горбатый кит занесен в Международную Красную книгу. Мировая численность составляет примерно 60 тыс. особей.