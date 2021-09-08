В Свердловской области за сутки ликвидировали более десяти природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. За сутки в Свердловской области ликвидировали свыше десяти лесных пожаров, сообщил в среду департамент информационной политики.

"В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. За сутки ликвидировали 12 природных пожаров, в том числе крупное возгорание в районе поселка Крутоярский площадью 2,6 тыс. га, которое действовало с 20 августа, и природный пожар в районе поселка Аять площадью 550 га, который был зафиксирован 22 августа", - говорится в сообщении.