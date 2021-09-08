Верховный суд Мордовии рассмотрит вопрос о выдаче Уилана США 27 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Мордовии начнет рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана США для дальнейшего отбытия наказания 27 сентября. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Верховный суд Мордовии назначил заседание по ходатайству о выдаче Уилана США на 27 сентября в 10:00", - сказала она.

Ранее стало известно, что защита Уилана направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдаче США для дальнейшего отбытия наказания. Как сообщили ТАСС в Верховном суде Мордовии, пока это ходатайство не поступило. Перед этим защита Уилана подала ходатайство в Мосгорсуд о его передаче США для дальнейшего отбытия наказания, однако столичный суд отказался рассматривать этот вопрос и отдал его на рассмотрение в суд Мордовии, где содержится осужденный.

Уилан, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.