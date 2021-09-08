Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается", - сказала Тертичная.

По ее словам, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте пяти и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.