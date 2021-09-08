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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске

По уточненным данным СК, пятеро пострадали
© Прокуратура Московской области/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

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"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается", - сказала Тертичная.

По ее словам, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте пяти и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

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