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Лесные пожары в России

Природные пожары на общей площади более 340 га ликвидировали в Тюменской области

Всего в регионе действуют десять лесных пожаров

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Природные пожары на общей площади более 340 га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Всего в регионе действуют десять лесных пожаров. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"За прошедшие сутки ликвидированы четыре лесных пожара на площади 334,4 га, два ландшафтных пожара на площади 8,5 га. За сутки новых пожаров не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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В оперштабе добавили, что всего в регионе в настоящее время десять лесных пожаров. В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим - запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, в лесу.

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РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
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