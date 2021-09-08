Природные пожары на общей площади более 340 га ликвидировали в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Природные пожары на общей площади более 340 га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Всего в регионе действуют десять лесных пожаров. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"За прошедшие сутки ликвидированы четыре лесных пожара на площади 334,4 га, два ландшафтных пожара на площади 8,5 га. За сутки новых пожаров не зафиксировано", - говорится в сообщении.