Один человек пострадал в результате взрыва газа в доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. По предварительным данным, один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жильцы подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы. "Был хлопок, горения не последовало. Серьезных разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что пострадавший мужчина получил, по предварительным данным, ожоги различной степени тяжести. Его доставили в больницу.

В пресс-службе областного Минздрава ТАСС сообщили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Горелых добавил, что личность пострадавшего установлена. Он 1991 года рождения, ранее несудимый и на данный момент неработающий. Мужчина проживает с матерью, которой на момент инцидента в квартире не было. Дом, по словам Горелых, газифицирован. ЧП произошло в двухкомнатной квартире, людей в подъезд не пускают.

По предварительным данным прокуратуры, которая организовала проверку в связи с инцидентом, произошел хлопок газовоздушной смеси. Ведомство рассматривает различные версии произошедшего.

Ранее в городской ЕДДС ТАСС сообщили о взрыве газа в жилом доме по адресу: улица Индустрии, 57/2. Девятиэтажный панельный дом был построен в 1990 году, в нем семь подъездов. Дом рассчитан на 249 квартир.