Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева квартиры газ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Включенный газ для обогрева квартиры мог стать причиной взрыва в Ногинске, где пострадали девять человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

​​​​​​"Причина взрыва - утечка газа. Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры", - сказал собеседник агентства. По его словам, отопление в доме еще не включили. Жильцы включили газовую плиту, огонь в ней погас, в результате чего газ заполнил помещение. Взрыв произошел утром, когда жильцы включили свет.

Три человека находятся под завалами, отметил также источник в экстренных службах. "Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами находятся три человека", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице 28 июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия. По данным ГУ МЧС, пострадали девять человек, в том числе двое детей. По данным СК по Московской области, погибли мужчина и женщина, пять человек пострадали - двое детей в возрасте пяти и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет и 63-летний мужчина.