Стихийный мемориал появился возле школы в Кузбассе, где учились две убитые девочки

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Киселевска Кемеровской области принесли цветы и игрушки к школе №25, где в пятом классе учились две убитые десятилетние девочки. На данный момент с их семьями работают представители соцзащиты, сообщили ТАСС в городской администрации.
"Обе девочки воспитывались в многодетных семьях, ученицы пятого класса школы №25 города Киселевска. В школе обучались с первого класса. Небольшой мемориал организовали возле школы. В день похорон все игрушки соберут и унесут на могилы девочек. С родителями работает социальная защита", - рассказала официальный представитель администрации.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что цветы и мягкие игрушки горожане оставляли на крыльце образовательного учреждения.Там же они зажигали свечи в память о погибших девочках.
Две десятилетние школьницы пропали в понедельник в Киселевске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Во вторник тела девочек нашли в заброшенном доме. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за сексуальное насилие над детьми. По словам источника ТАСС, мужчина дал признательные показания. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Уголовное дело также возбуждено по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Расследование обоих уголовных дел находится на контроле прокуратуры.