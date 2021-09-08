Стихийный мемориал появился возле школы в Кузбассе, где учились две убитые девочки

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Киселевска Кемеровской области принесли цветы и игрушки к школе №25, где в пятом классе учились две убитые десятилетние девочки. На данный момент с их семьями работают представители соцзащиты, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Обе девочки воспитывались в многодетных семьях, ученицы пятого класса школы №25 города Киселевска. В школе обучались с первого класса. Небольшой мемориал организовали возле школы. В день похорон все игрушки соберут и унесут на могилы девочек. С родителями работает социальная защита", - рассказала официальный представитель администрации.