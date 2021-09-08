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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Тело одного погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске

Эпицентр взрыва находился на третьем этаже в квартире многодетной семьи
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тело погибшего в результате взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске обнаружили под завалами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"30 минут назад одно тело обнаружили, соответственно, дальше работа идет", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

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Он также рассказал, что была проведена эвакуация жителей дома, что является стандартной практикой для проведения обследования.

"Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать завалы - как видим, четвертого этажа. Нужно это делать аккуратно", - добавил губернатор.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

"В 11:20 из-под завалов извлечено тело погибшего мужчины", - сказал собеседник агентства.

Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры, сообщил источник. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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