{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: один человек погиб в результате взрыва на военном заводе в Польше

На месте происшествия работает полиция и пожарные

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел утром в среду на польском оборонном предприятии "Меско" в городе Скажиско-Каменна в центральной части страны. Как сообщает телеканал Polsat, в результате инцидента погибла женщина.

На месте происшествия работает полиция и пожарные. По предварительной информации, детонировали взрывчатые вещества, которые сотрудница завода запаковывала для отправки. Пачка взорвалась у нее в руках.

На фабрике "Меско", где произошел взрыв, производятся боеприпасы и ракеты, которые используются польской армией, а также компоненты для крупных военно-промышленных концернов. В 2015 году "Меско" вошел в состав Польской военно-промышленной группы. Он производит также переносные зенитно-ракетные комплексы.

Теги
Польша
В Приамурье руководитель золотодобывающей компании обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ
Размер взятки составил 1 млн рублей
Читать полностью