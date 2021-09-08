СМИ: один человек погиб в результате взрыва на военном заводе в Польше

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел утром в среду на польском оборонном предприятии "Меско" в городе Скажиско-Каменна в центральной части страны. Как сообщает телеканал Polsat, в результате инцидента погибла женщина.

На месте происшествия работает полиция и пожарные. По предварительной информации, детонировали взрывчатые вещества, которые сотрудница завода запаковывала для отправки. Пачка взорвалась у нее в руках.

На фабрике "Меско", где произошел взрыв, производятся боеприпасы и ракеты, которые используются польской армией, а также компоненты для крупных военно-промышленных концернов. В 2015 году "Меско" вошел в состав Польской военно-промышленной группы. Он производит также переносные зенитно-ракетные комплексы.