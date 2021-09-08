Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 13

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Всего пострадали 13 человек, шесть из них госпитализированы, у семерых стрессовое состояние. Еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять человек, двое погибли. Тело погибшего мужчины извлекли из-под завалов.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи.